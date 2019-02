Gewonde en schade bij botsing in Enschede

Veel schade bij ongeluk in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Bij een ongeluk in Enschede zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. De auto's zijn daarbij flink beschadigd geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De kruising is afgesloten voor verkeer.

Er zijn twee ambulances aanwezig op de plek van het ongeluk, één automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over andere gewonden is niets bekend.

Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald.