Praat mee: Kinderidolen afbeelden op verpakkingen van ongezond kindervoedsel moet gewoon kunnen

Kinderidolen afbeelden op verpakkingen van ongezond kindervoedsel moet gewoon kunnen

"Het is niet normaal waaraan kinderen allemaal worden blootgesteld in de supermarkt," stelt Babs van der Staak namens de Consumentenbond. "Als je als ouder het koek- en snoepschap overslaat, kom je vervolgens nog langs ijsjes, vla en zoet broodbeleg met allerlei marketing erop."





Dus is er een nieuwe Reclamecode Voor Voedingsmiddelen, waarin staat dat verpakkingen van ongezond kindervoedsel binnenkort geen kinderidolen zoals K3, Frozen en Dora mogen tonen. Dit geldt voor verpakkingen van producten voor kinderen jonger dan zeven jaar. Zie jij deze nieuwe reclamecode als een goed besluit of is het onzin?

