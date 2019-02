Heracles Almelo blijft met lege handen in 2019 na nederlaag in Den Haag

Heracles Almelo is nog altijd op zoek naar de eerste punten van het kalenderjaar. Op bezoek bij ADO Den Haag ging de formatie van Frank Wormuth voor de derde keer op rij onderuit. Het werd 2-0.

ADO opende sterk en leek al binnen de minuut op voorsprong te komen door een rake kopbal van Falkenburg, ware het niet dat de spits dat deed in buitenspelpositie. Daarna deed ook Heracles van zich spreken via Kuwas, maar zijn poging werd naast getikt door doelman Zwinkels. Aan de overkant moest zijn collega Blaswich handelend optreden toen hij Becker op zich af zag komen; de doelman keerde het schot van de aanvaller. Even later was Beugelsijk dicht bij de openingstreffer, maar na een goede actie werd zijn schot gekraakt.

Counters Heracles

In de eerste helft lieten de Heraclieden weinig zien, maar dat was na rust anders. In de counter kwamen de bezoekers er een aantal keer gevaarlijk uit en dat leidde twee keer bijna in de 0-1. Eerst wist Kuwas in kansrijke positie het net niet te vinden en even later werd Konings na een solo gestuit door Kanon.

Necid grote man

Ondanks dat de kansen voor Heracles waren, kwam ADO tien minuten voor tijd op voorsprong. Invaller Necid werd vrijgespeeld en met een knappe actie wist de Tsjechische spits met een geplaatst schot de ban te breken voor de gastheren, 1-0. Een slotoffensief van Heracles bleef uit en in de voorlaatste minuut werd het duel definitief in het slot gegooid. Necid bepaalde met een rake kopbal de eindstand op 2-0 en dat betekent de derde nederlaag op rij voor Heracles Almelo.

ADO Den Haag - Heracles Almelo 2-0

1-0 Necid (79)

2-0 Necid (89)

Arbiter: Mulder

Geel: Van Hintum, Droste, Beugelsdijk, Hooi, Necid

ADO Den Haag: Zwinkels; Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati (Malone/90), Immers; Becker, Falkenburg (Necid/69), Lorenzen (Hooi/46).

Heracles Almelo: Blaswich; Droste (van de Berg/90), Rossmann, Van Hintum, Czyborra; Osman, Drost, Van Nieff, Konings (Peterson/87); Kuwas, Dalmau.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de eredivisie en de statistieken van Heracles Almelo.