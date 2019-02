Younes Namli looft veerkracht PEC Zwolle: "Het vertrouwen is terug"

PEC Zwolle wist zondagmiddag het publiek in het MAC3Park stadion op de banken te krijgen. In een knotsgek duel werd FC Utrecht met 4-3 verslagen. Aanvaller Younes Namli kon zijn ogen niet geloven.

"Het was een hele gekke wedstrijd", sprak een opgeluchte Namli na afloop. "In de 75ste minuut komen ze op 1-3 en in het laatste kwartier maken ze drie goals". Toch vond de aanvaller dat PEC het zichzelf moeilijk maakte. "Die twee laatste goals van hun vond ik een beetje onnodig. Eerst uit een corner en die derde goal, dan staan ze met tien man, en dan komt de spits een-op-een in de zestien. Dat mag niet gebeuren. Toen ik naar de klok keek, dacht ik dat heel snel twee doelpunten moesten maken. Dat werden er dus drie", vertelde hij met een glimlach.

Vertrouwen

PEC Zwolle toonde veerkracht en vocht zich terug in de wedstrijd, iets waar het voor de winterstop vaak aan ontbrak. "Hoe dat kan? Dat heeft iets met vertrouwen te maken denk ik. Voor de winterstop kregen we heel veel tegenslagen achter elkaar. Op een gegeven moment wordt het lastig om vertrouwen te houden en het geloof. Nu hebben we drie wedstrijden gewonnen en vandaag geloof je er op het eind nog in. We hebben veel vertrouwen in elkaar en dan is het leuk om te voetballen", aldus Namli.