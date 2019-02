PVV Overijssel: geen windmolens in Overijssel en geen subsidie voor zonnepanelen

"Het landschap in de omgeving wordt verpest door windmolens, ze kosten de belastingbetaler veel geld en ze draaien op subsidie. Daarbij zorgen ze bij omwonenden voor geluidshinder en gezondheidsklachten", staat in het verkiezingsprogramma van de partij. Zonnepanelen zijn prima vindt de PVV, zolang ze maar niet worden gesubsidieerd.

Wij ontkennen niet dat er sprake is van klimaatverandering. Erik Veltmeijer (PVV)

Vraag het hem op de man af en Veltmeijer zal zeggen dat de klimaatverandering veel te serieus wordt genomen, ook in Overijssel. Waarmee de lijsttrekker van de PVV overigens niet beweert dat er niks aan de hand is in de wereld.

Andere maatregelen

In Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel staat onder meer prominent dat de overheid flink moet meebetalen aan de energietransitie. Geen goed idee, vindt Veltmeijer, Je kunt als overheid beter andere maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen.

De PVV wil graag kijken naar andere oplossingen voor het energievraagstuk, zoals kernenergie en thorium.

Veltmeijer vindt dat maatregelen die moeten worden genomen om de energietransitie te realiseren de gewone man te hard in de portemonnee raken." De burger wordt gepakt door het huidige beleid. De energierekening schiet omhoog. Eén op de vijf huishoudens heeft moeite om de energierekening te betalen. Energie wordt een luxe product", stelt Veltmeijer. En dat moet anders, vindt de PVV.

Energie wordt een luxe product. Erik Veltmeijer (PVV)

Onrealistische plannen

"Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat we van fossiele brandstoffen af moeten, stelt Veltmeijer. "Maar burgers bloeden voor het huidige beleid dat nergens op slaat." De PVV blijft in het verkiezingsprogramma bij het standpunt dat de duurzaamheidsplannen van de provincie onrealistisch zijn. De provincie wil dat iedereen in 2050 is overgestapt naar groene energie. Volgens de PVV kan dat helemaal niet.

"Deze energie moet dan door Overijssel zelf worden geproduceerd door biomassa en wind- en zonne-energie", schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. "Als die doelstelling gehaald wil worden, moeten akkers worden ingezet voor de teelt van biomassa. Er is één probleem: om de plannen van Gedeputeerde Staten uit te voeren is een oppervlakte nodig, die tweeënhalf keer zo groot is als onze provincie"

