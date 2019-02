Darter Richard Veenstra winnaar van prestigieuze Dutch Open

Richard Veenstra heeft in Assen het prestigieuze Dutch Open Darts 2019 gewonnen. De darter uit Ossenzijl versloeg in de finale de Schotste Ryan Hogarth.

Daarmee is Veenstra de eerste Nederlandse winnaar sinds 2006. Toen won, de inmiddels vijfvoudig wereldkampioen, Raymond van Barneveld de Dutch Open Darts.

Veenstra nam een 2-0 voorsprong in sets na onder meer een knappe 158-finish. De Overijsselaar leek daarna de wedstrijd te beslissen, maar miste vervolgens twee matchdarts. Hogarth kwam terug tot 2-2 in sets. Toch was Veenstra op tijd bij de les en besliste de wedstrijd met een 87-finish.