Hardenbergse balletdanseresjes klaargestoomd voor optreden met Royal Moscow Ballet

Ondanks de taalbarriere hingen haar pupillen aan de lippen van Anastasia Emelianova, vertelt balletlerares Van Der Meulen enthousiast: "Het was hard zwoegen, maar ontzettend leuk om mee te maken. Ik geef al les sinds '82, maar heb nog nooit een masterclass gehad van een Russische topchoreograaf. Dit is echt speciaal voor die meiden."

Hardenbergse danseressen krijgen balletmasterclass (Foto: Francy Vos)

Doornroosje

En dan staat er ook nog wat op spel. Want na het eerste uur van de masterclass moest de Russin zestien meiden (tussen de tien en veertien jaar oud) kiezen om 22 maart, mét het Royal Moscow Ballet, op te treden in De Voorveghter tijdens een uitvoering van Doornroosje.



Het werden er uiteindelijk zeventien, glimlacht Van Der Meulen: "Ze kon niet kiezen, dus heeft ze een beetje gesmokkeld." De jongste helft van de groep zal een scene dansen als katten, de oudste helft mag als bloem het podium op.

Cora van der Meulen naast choreografe Anastasia Emelianova (Foto: Francy Vos)

Andere koek

Die scenes werden in het tweede uur van de masterclass meteen geoefend, in recordtempo. Wel wat anders dan de danseressen uit Hardenberg en Hoogeveen gewend zijn, vertelt Van Der Meulen: "Tuurlijk krijgen ze wekelijks les, en ik doe wel eens optredens met ze, maar zo'n Russische die haar been tot meer dan 180 graden omhoog tilt; da's andere koek."



Tijdens de lessen de komende week zal de lerares haar leerlingen klaar moeten stomen voor het grote optreden op 22 maart: "Ik heb met mijn telefoon alles gefilmd, dus op basis van dat filmpje gaan we aan de slag. Flink aanpoten dus."