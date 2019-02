Van Hintum houdt vertrouwen: "We hebben veel strijd geleverd"

Heracles Almelo ging zondagmiddag op bezoek bij ADO Den Haag (2-0) voor de derde opeenvolgende keer onderuit in de eredivisie. Ondanks de slechte reeks blijft verdediger Bart van Hintum vertrouwen houden.

"Je stapt wel met een klotegevoel het veld af, maar ik denk dat we wel veel strijd geleverd hebben", zei de verdediger na afloop. "Het plan dat we hadden kwam volgens mij wel goed uit. We speelden wat compacter en wilden eigenlijk de nul houden vandaag en in de counter een paar kansen creëren. Ik denk dat we in de eerste helft een paar mogelijkheden hebben gehad, maar als we het in de tweede helft een paar keer goed uitspelen; twee, drie grote kansen. Dan doen we vandaag helaas niet en dan valt die aan de andere kant wel."

Van Hintum zal er volgende week niet bij zijn in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De verdediger liep in Den Haag tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan.