Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Flinke vertraging door ongeluk op A1 tussen Hengelo en Deventer Ongeluk op A1 (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman) Ongeluk op A1 (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

Verkeer op de A1 van Hengelo naar Deventer had vanochtend te maken met flinke vertraging. Door een ongeluk was de weg enige tijd dicht en moest het verkeer via de vluchtstrook langs het ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond half acht vanochtend tussen de afrit Markelo en Bathmen. Twee auto's zouden op elkaar zijn gebotst, niemand raakte gewond.



De vertraging bedroeg op het hoogtepunt ongeveer drie kwartier. Rond kwart over acht was de weg weer vrij en nam de vertraging af. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33