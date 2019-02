Denk en Forum voor Democratie zeggen af voor openingsdebat Provinciale Statenverkiezingen

Nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie doen niet mee aan het openingsdebat dat de provincie Overijssel woensdag samen met RTV Oost organiseert. Lijsttrekker Kenan Boz moet door ziekte afzeggen en stuurt geen vervanger. Johan Almekinders, lijsttrekker van Forum voor Democratie laat via de woordvoerder van de partij weten dat hij het debat aan zich voorbij laat gaan.

Waarom Almekinders niet komt, is niet duidelijk. De afzegging van beide lijsttrekkers betekent dat elf lijsttrekkers woensdag met elkaar in debat gaan in de oude Statenzaal in Zwolle. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PVV, SP, D66, PvdD en SGP worden vertegenwoordigd door de lijsttrekkers van de partijen.

Centraal staan de vier thema's van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel: verkeer & mobiliteit, duurzaamheid, landbouw & natuur en cultuur.

De lijsttrekkers gaan over verschillende stellingen met elkaar in debat. RTV Oost zendt het debat woensdag om 20.30 uur live uit op TV Oost en online via de site.

De Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden op 20 maart. RTV Oost besteedt ruim aandacht aan de verkiezingen. Zo organiseert de omroep vanaf 15 februari bijeenkomst in de provincie waar de verschillende thema's van Hét Verkiezingsprogramma centraal staan.