Waterschap Drents Overijsselse Delta casht bijna 2,5 ton bij veiling Waterschap Drents Overijsselse Delta casht bijna 2,5 ton na veiling (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft 245.000 euro overgehouden na een veiling van overbodig materieel. Dat bleef over na een fusie in 2016, waar het waterschap uit ontstond. Ook bleef er materieel over na een verandering in werkwijze.

De online veiling van de bijna honderd items sloot vorige week woensdagavond. Lang leek het erop dat het eindbedrag op ruim een ton zou uitkomen, maar in de laatste uren van de veiling werd er nog ruim 130.000 euro geboden. Dat zette het eindbedrag op bijna 2,5 ton. Topstukken

Van de bijna honderd items die geveild werden, brachten een rupskraan en een maaiboot het meeste geld op. De kraan ging voor 23 duizend euro over de toonbank en de maaiboot, waar ook een trailer bijzat, bracht duizend euro minder op. De bijna 2,5 ton verdwijnt in de kas van het waterschap. Een bestemming voor het geld is er nog niet, maar het waterschap is blij met het geld. "Het hele proces hebben wij als zeer prettig ervaren. Voor ons als waterschap was dit de efficiëntste manier om onze overtollige goederen te verkopen." Veiling

Het veilinghuis merkt steeds vaker dat overheidsinstanties items veilen. Arjen Damminga van veilinghuis Argibidding denkt ook dat de overheid hier steeds vaker voor kiest. "In de loop van de tijd verzamelen we allemaal spullen die uiteindelijk niet meer nodig zijn. Het online veilen hiervan is voor overheidsinstanties een hele transparante en effectieve manier van verkoop van deze goederen en het creëren van restwaarde."