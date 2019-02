Deel dit artikel:













Slachtoffers chroom-6 starten petitie voor betere schadevergoeding Er is een petitie gestart voor een betere schadevergoeding voor chroom-6 slachtoffers (Foto: RTV Oost)

Mensen die ziek zijn geworden van de kankerverwekkende stof chroom-6 zijn een petitie gestart om een hogere schadevergoeding te krijgen van de overheid. Deze maand debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de gevolgen van die stof, die verwerkt zat in verf. Deze verf werd gebruikt in verschillende werkplaatsen van de overheid, ook in Overijssel.