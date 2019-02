Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff wint Overijsselse Vrouw in de Media Award

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff heeft zich in 2018 het beste geprofileerd in de media en dat levert haar de Vrouw in de Media Award 2018 voor Overijssel op. Westerhoff kreeg 35 procent van de stemmen en laat daarmee edelsmid Sharon Pronk (14 procent) en melkveehouder Heleen Lansink-Marissen (12 procent) achter zich.

Westerhoff wordt door de stemmers geroemd om haar gedegen kennis, professionaliteit en bevlogenheid. De woordvoerder van Politie Oost Nederland noemt zichzelf liever politievrouw. “Het leukste van mijn positie is om te kunnen bijdragen aan het oplossen van misdrijven door middel van communicatie."



Ze wordt door de stemmers gezien als een bevlogen vrouw die je echt meeneemt in de publieke taak van de politie. Volgens de stemmers doet Westerhoff ‘haar werk ontzettend goed en altijd met respect'. "Haar verslag is netjes en correct, duidelijk. Ze houdt rekening met de privacy van de slachtoffers van een misdrijf en ook van de verdachten. Ze zet zich altijd ten volle in, een harde werker, een echte vakvrouw. Geen bange woordvoerder. Ze komt betrouwbaar over. Ze is het gezicht van de politie in Overijssel", luidt het verslag.



Vorig jaar won Anneke Raven, burgemeester van Hellendoorn, de Vrouw in de Media Award Overijssel.



Award

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Het publiek bepaalde met het uitbrengen van een stem wie van de genomineerden zich het beste heeft geprofileerd in de media. Ruim 25.000 mensen brachten hun stem uit.