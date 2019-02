Ossenzijlse drugs-opa werd 'meegesleurd' door verslaafde zoon

Hij is inmiddels 76 jaar, Wicher M. uit Ossenzijl. Vandaag stond hij voor de rechter in Zwolle voor grootschalige drugshandel. "In de bak noemden ze me opa." Wicher wordt ervan verdacht samen met zijn zoon Remon de regio van drugs te hebben voorzien.

Vader Wicher wil zijn rol als drugsdealer zo klein mogelijk maken. Hij schuift veel van de schuld af op zijn zoon, die ADHD heeft en zwaar verslaafd was. Maar veel van de afnemers van de drugs noemen de vader als degene die geregeld 'het spul' kwam brengen. Het gaat dan om soft- en harddrugs.

Melkbus

In het huis van vader en zoon aan de Kooijstraat in Ossenzijl werd juni vorig jaar een grote hoeveelheid drugs gevonden. Naast een kleine 2 kilo speed, werden er bijna 900 xtc-pillen en ruim 200 gram hasj gevonden. In de tuin werd in een oude melkbus halfbevroren drugs gevonden.

Zoon Remon was eerder op de dag aangehouden in zijn 45-kilometer autootje in Zuidveen. Er werd hennep in gevonden. Omdat veel buren al langer hadden geklaagd over mogelijke drugsdeals vanuit het huis waar hij woonde, besloot de politie er een inval te doen.

Lieve vrede

Remon dealde vooral om zijn eigen verslaving te kunnen financieren. "Het begon met softdrugs, maar het werd steeds zwaarder." Vader Wicher werd er naar eigen zeggen in meegesleurd. "Om de lieve vrede te bewaren." Zoon Remon was vaak opvliegend en de vader zei hem niet meer aan te kunnen als hij door het lint ging. "Dus ik liet het maar gebeuren."

Moestuin met hennep

De officier van justitie vindt dat verhaal van vader Wicher te slap. "U hebt een kwetsbare zoon. U had hem moeten begeleiden, in plaats van deze situatie in stand houden." Daarnaast zegt de officier dat de vader minder onschuldig is dan hij doet voorkomen. "U bent al menigmaal veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet, maar kennelijk maakt dat niet veel indruk." Zo werden er in de moestuin van Wicher aan de Kalenbergergracht een paar jaar geleden al wietplanten gevonden. Ook werd hij veroordeeld voor hennep in zijn tuin.

Kliniek

Zoon Remon zit inmiddels een half jaar in een verslavingskliniek. "Het gaat veel beter nu", zegt hij. "Ik ben blij dat ik van die troep af ben. Ik wil de rechtbank bedanken dat ze me daar hebben heen gestuurd." Mogelijk verhuist Remon binnenkort naar een begeleid wonen- appartement. Vader Wicher woont inmiddels in een seniorenwoning in Steenwijk. Het huis aan de Kooijstraat staat te koop.

Strafeis

Beide heren hoeven van het OM niet meer terug het gevang in. Vader zat eerder anderhalve maand vast. "Ik zat er met de grootste criminelen. Daar kon ik best goed mee opschieten. Ze noemden me opa." Zoon Remon zat vier maanden vast en ging door een hel: "Ik vond het verschrikkelijk daar."

Ze hoorden vandaag voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen zich eisen. Vader moet 4,5 maanden de gevangenis in als hij weer in de fout gaat, zoon Remon één jaar.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.