“Nevy heeft geleefd en dat kunnen we na de registratie aantonen”

Doodgeboren kinderen kunnen vanaf vandaag geregistreerd worden in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor veel ouders is dit erg belangrijk. Ook voor Maaike en Sander Hoogeveen uit Zwolle. Zij verloren afgelopen december hun kindje met 38 weken. "Als Nevy straks in het register staat, dan heeft hij echt bestaan. Hij heeft geleefd. Je kan wel zeggen dat dat zo is, maar het staat niet op papier en je kan het nergens terugvinden. Straks is dat wel het geval."

Aankomende donderdag gaan Maaike en Sander naar het gemeentehuis om Nevy te laten registreren. Ze zien er niet tegenop. "Eindelijk", zegt Maaike. "Eindelijk staat het op papier dat onze zoon bestaan heeft en dan kunnen we dat ook bewijzen. Als je nu inlogt op de site van de overheid, dan staat daar dat je twee kinderen hebt. Straks is Nevy officieel onderdeel van ons gezin en dan kunnen we het ook op papier terugvinden."

Geen goed gevoel

Nevy is op 10 december overleden. "’s Nachts heb ik hem nog voelen bewegen. Toen ik de volgende ochtend wakker werd had ik een vreemd gevoel en heb ik meteen Sander wakker gemaakt. We hebben meteen de verloskundige gebeld en zij verwees ons door naar het ziekenhuis,"

Tot de dag van vandaag weet het koppel niet hoe het kan dat hun kindje is overleden. "Ik was gedurende de zwangerschap kerngezond en ook met de baby was niets mis. Ik ben op een natuurlijke wijze bevallen en Nevy kwam er toen ook heel gaaf uit. Er zijn heel veel onderzoeken geweest, maar artsen hebben niets kunnen vinden."

Vroeger

"Ons kindje mag er zijn, ook al bestaat hij nu niet meer. Vroeger was dit niet zo en daarom ben ik blij dat de wetgeving nu is aangepast. Via deze weg wordt Nevy erkend en ik denk dat andere ouders die een kindje hebben verloren, dit gevoel delen. Ook ouders die bijvoorbeeld vijftien jaar geleden een kindje hebben verloren."



Alles klaar

Omdat de zwangerschap zo goed ging, hadden Maaike en Sander alles al klaar voor Nevy. "Het was heel confronterend. Ik wilde alle gekochte spullen diezelfde dag nog weg hebben. Ik kon er niet meer naar kijken."



Het kindje lag thuis in de wieg opgebaard en zijn ouders mochten hem vastpakken en met hem lopen. "Eigenlijk alles behalve wassen en aankleden. Ook familie en vrienden die daar behoefte aan hadden, konden hem zien. Maar we hebben ze wel gewaarschuwd: houd er rekening mee dat het behoorlijk confronterend is."



Nevy is doodgegaan in de buik, dus er zat een tijd tussen het doodgaan en de bevalling. "Daarom was het confronterend om hem te zien. Zijn huid liet op bepaalde plekken los en zijn kleur was ook wat grauwer dan normaal. Af en toe kreeg hij ook spontane bloedneuzen of kwam er wat bloed uit zijn mond. Dat kwam puur doordat hij koud was, maar in een warme omgeving lag."

Inkt- en gipsafdrukken

"We hebben heel veel foto’s en tastbare dingen zoals inkt- en gipsafdrukken van zijn handjes en voetjes. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar de registratie aankomende donderdag heeft echt meerwaarde voor ons. Straks kunnen we aantonen dat hij heeft bestaan en dat hij er is geweest."