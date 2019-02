Landelijk nieuws van de NOS vanaf het najaar te lezen op website RTV Oost

Landelijk nieuws van de NOS is vanaf dit najaar te bekijken op de website van RTV Oost. Andersom is het nieuws uit Overijssel vanaf dan te bekijken op de website van de NOS. Dat staat in het Convenant Versterking Publieke Journalistiek, dat is ondertekend door de NOS en de gezamenlijke Regionale Omroepen.

Een projectgroep gaat de plannen verder uitwerken. Op de website van RTV Oost is het straks mogelijk om een rubriek te kiezen waarin de twee belangrijkste NOS-nieuwsonderwerpen te zien zijn. Het is een verdere stap in de samenwerking tussen de NOS en de dertien regionale omroepen, die al decennialang samenwerken.

'Verantwoordelijkheid journalistieke infrastructuur'

NOS-directeur Gerard Timmer: "De NOS voelt de verantwoordelijkheid voor de journalistieke infrastructuur van ons land. Door bezuinigingen en de toenemende concurrentie van wereldspelers als Netflix, YouTube en Facebook staat die journalistieke infrastructuur onder druk. Met deze stap kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal, verder vergroten. Een belangrijk moment, voor de NOS, voor de regionale omroepen, maar bovenal voor het publiek."

'Voorzien in behoefte'

Hoofdredacteur Henk Jan Karsten van RTV Oost is blij met de intensievere samenwerking met de NOS. "Ons publiek voelt zich in de eerste plaats verbonden met de eigen regio, maar de belangstelling beperkt zich natuurlijk niet alleen tot wat er dichtbij gebeurt. Ook nationaal en internationaal nieuws is belangrijk. We kennen al decennialang de radiobulletins van de NOS. Deze lijn trekken we nu door naar onze nieuwsapp. Dankzij deze samenwerking kunnen we ons publiek een compleet pakket bieden van lokaal tot internationaal nieuws."