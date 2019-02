Overijsselse voedselindustrie komt samen om keten duurzamer te maken

"De minister heeft een nieuwe lijn ingezet van circulaire landbouw. Maar ja, hoe doe je dat?", vraagt gedeputeerde Hester Maij zich hardop af. "Vandaag proberen we te kijken hoe we iedereen een plek in die voedselketen kunnen geven om deze duurzaam te maken."

Eiwitrijke microalgen

Een voorbeeld van duurzaam voedsel is de algenburger. Een vleesvervanger gemaakt van microalgen. "Het is een alternatief voor eiwitten", vertelt Marcel Oogink van algenproducent Duplaco uit Hengelo. "De algen zijn in 1800 al in een sloot ontdekt door een Leidse wetenschapper."

Waar in de voedselketen de eiwitten nu nog vooral in vlees zitten, moet dat misschien wel worden vervangen door algen. "Algen bestaan voor 45 procent uit eiwitten. Je kunt algen dus prima als alternatief eiwit gebruiken", legt Oogink uit.