Expeditie Oost: Op verjaardagsvisite bij de 85-jarige tweeling Diny & Fenny uit Ommen

"Oh wat leuk dat jullie er zijn, fantastisch. Wie heeft dit toch allemaal geregeld", aldus de enthousiaste Diny.

De jarige jobjes (Foto: Esther Rikken)

Suprise

De dochter van de inmiddels 85-jarige Ommenaar heeft een mail gestuurd naar Expeditie Oost. "Dit is natuurlijk een uniek gebeuren. Twee zussen die samen hun 85-jarige verjaardag vieren en ook nog eens in hetzelfde woon- en zorgcentrum wonen. Deze gebeurtenis konden wij niet in stilte voorbij laten gaan", aldus Inge Moerman.

Één groot feest

"We hebben een fantastisch weekend achter de rug met de nodige feestjes", aldus Fenny Smith. "Gisteren hebben we met de hele familie, alle kinderen, kleinkinderen maar ook het achterkleinkind de verjaardagen gevierd. Het was fantastisch".

TAART (Foto: Esther Rikken)

Altijd samen

"Voor mij begon het feest vrijdag al. Toen stond mijn zoon Iebe uit Zweden ineens voor mijn deur. Hij is er nog steeds. Morgen gaat hij weer terug. Wij, Fenny en ik, zijn zo blij dat we dit samen mogen meemaken. We zijn altijd heel hecht geweest, vriendinnen hebben we nauwelijks, we doen altijd alles samen. Ja, en dus vieren we onze 85e verjaardag ook samen".

Op visite (Foto: Esther Rikken)