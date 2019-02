Drugslab Schuinesloot leverde een kleine miljoen euro per maand op

Het drugslab in Schuinesloot was een kleine chemische fabriek (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Miljoenen euro's moeten er mee zijn verdiend; het drugslab in Schuinesloot, vlakbij Hardenberg, dat vorig jaar zomer werd ontdekt. Volgens berekeningen van het Openbaar Ministerie leverde het 840.000 euro per maand op en het lab heeft enkele maanden gedraaid.

Voor de rechtbank in Zwolle moesten zich vandaag twee verdachten verantwoorden voor betrokkenheid bij het lab. Het gaat om Brabander Toon, die op de avond van de inval aanwezig was in het drugslab, en om de eigenaar van de manege aan de Elimmerweg waar het lab werd ontdekt in een schuur.

Schoonmaken

De Brabander zegt zelf 'alleen schoongemaakt' te hebben in het lab en er verder niets mee te maken te hebben. Toch heeft zijn telefoon in de weken ervoor menigmaal een mast in het naburige Slagharen aangestraald en is hij herkend door de bewoner. Die zegt Brabantse Toon zeker vijf keer te hebben gezien.

Meubelbeslag

De bewoner zegt dat hij niets afwist van de drugsproductie. Hij wist niet beter dan dat er verf van meubelbeslag werd afgeweekt met chemicaliën. En die chemicaliën stonden er. Maar liefst 20.000 liter aan chemische vloeistoffen die geschikt zijn om de drug speed mee te maken. Ook werd er 2,5 liter amfetamine-olie gevonden.

On the run

De Brabander werd op de avond van de politie-inval aangehouden. Hij was eerst op de vlucht geslagen en heeft urenlang in het donker door het Vechtdal gerend. Bij een tankstation in Slagharen heeft hij telefonisch om hulp gevraagd. Maar net toen zijn vriendin hem wilde oppikken, werd hij opgepakt door politie. Hij is al eens eerder veroordeeld voor een drugsdelict in België.

Ook de bewoner is de avond van de inval aangehouden en vastgezet. "Die tijd was een hel", zegt hij. "Ik had geen enkel contact met thuis, het was verschrikkelijk." Het was niet voor het eerst dat hij werd opgepakt voor een drugsdelict. Er was eerder al een hennepplantage bij hem in dezelfde schuur gevonden.

Recept op de muur

Volgens het OM is Brabantse Toon ook betrokken geweest bij eenzelfde groot drugslab in het plaatsje Zeeland. Ook daar stond net als in Schuinesloot het recept voor het maken van amfetamine op de muur geschreven en werd dezelfde apparatuur gevonden in eenzelfde opstelling. Ook Toon's DNA werd er gevonden. Desondanks heeft het OM niet voldoende bewijs om er straf voor te eisen. Datzelfde geldt voor een drugsafvaldumping in het westen van het land. Bij het afval werd een handschoen gevonden met DNA van Toon.

Tegen hem is drie jaar celstraf geëist vandaag. Tegen de bewoner van de manege anderhalf jaar cel. Over een aantal weken moet een derde verdachte voor de rechter verschijnen, eveneens uit Brabant. Hij is door de bewoner vaker bij het drugslab gezien en was ook degene die de huur aan de bewoner betaalde.

Weer twee andere verdachten, ook Brabanders, lijken vooralsnog buiten schot te blijven.