Enschedese basisschool wil brug slaan naar middelbare school en begint groep 9 OBS De Uitvinding in Enschede heeft groep 9 in het leven geroepen (Foto: RTV Oost)

Het kan allerhande redenen hebben, maar soms is een basisschoolleerling nog niet aan de middelbare school toe. Daarom heeft OBS De Uitvinding groep 9 in het leven geroepen. Een tussenstap om kinderen, voor wie de stap naar de brugklas net iets te groot is, klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs.

Wat is groep 9? De stap naar de middelbare school is spannend. Waarom zien de negende groepers van De Uitvinding tegen de brugklas op? Voor wie is de klas in het leven geroepen? Wat willen de leerlingen in de nieuwe groep leren? Hoe pakt de school het aan?