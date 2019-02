50PLUS Overijssel wil gratis openbaar vervoer voor ouderen en sociaal zwakkeren

En als het niet gratis kan, dan moeten ouderen en sociaal zwakkeren toch op zijn minst tegen een flink lagere prijs met het openbaar vervoer kunnen reizen. Lijsttrekker Fred Kerkhof van 50PLUS benadrukt dat het niet alleen gaat om mensen van 65 jaar en ouder maar ook om sociaal zwakkeren.

Eenzaamheid

In sommige gemeenten is gratis of goedkoper openbaar vervoer al mogelijk voor ouderen en/of sociaal zwakkeren. Daar moet dit in stand gehouden worden, vindt 50PLUS. Eén van de belangrijke voordelen die het gratis reizen biedt voor de doelgroep die 50PLUS voor ogen heeft, is het tegengaan van eenzaamheid. Want wie de mogelijkheid krijgt om gratis te reizen, kan ook makkelijker andere mensen opzoeken.

En ook voor het openbaar heeft het een voordeel, want treinen en bussen zitten voller in de daluren. De logistieke uitvoering -geef je deelnemers een speciaal pasje, bijvoorbeeld en hoe doe je dat met sociaal zwakkeren?- is nog niet helemaal doordacht, maar daar zijn volgens Kerkhof genoeg mogelijkheden voor te bedenken.

