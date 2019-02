Gaat een Hengelose kliniek zware knieblessures als die van Twente-speler Vuckic voorkomen?

De inzet van het onderzoek? Voorkomen dat je opnieuw maanden in een lappenmand ligt met zo'n zware knieblessure. Met sensoren moet duidelijk worden hoe patiënten bewegen.

FC Twente-speler Vuckic liep zes jaar geleden, toen nog in Engeland voetballend, voor de eerste keer een kruisbandblessure op. Bijna een jaar geleden was het wederom foute boel in zijn knie.

Het scheuren van een kruisband heeft blijkbaar een link met het bewegingspatroon van mensen. Door alle bewegingen van 'kniepatiënten' met sensoren vast te leggen en in een enorm database op te slaan, moeten verbanden duidelijk worden.

Voor patiënten is een zware knieblessure een persoonlijk drama. Want wat volgt is een maandenlange revalidatie. In het geval van de Sloveense middenvelder stond zijn carrière zelfs op het spel. De toekomst van Vuckic was onzeker.