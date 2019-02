Massale steun voor geschrokken bruidspaar na schietpartij tijdens trouwerij

Massale steunbetuigingen voor het bruidspaar, waarvan het trouwfeest dit weekeinde ontaardde in een schietpartij. De bruidegom kreeg de volgende dag tientallen appjes van collega-voetballers van Quick‘20, de Oldenzaalse club waar de Almeloër sinds jaar en dag lid van is. “Om hem en zijn vrouw een hart onder de riem te steken”, zegt teammanager Alex Olde Nordkamp. Het bruidspaar is maandagochtend op huwelijksreis vertrokken.

Zoals zondag gemeld, raakten zaterdag rond middernacht drie personen gewond bij een schietpartij in zalencentrum Beckum Palace. Bij een van de slachtoffers ging de kogel dwars door het lichaam. De vrouw moest worden geopereerd. De andere twee slachtoffers raakten lichtgewond en zijn intussen weer thuis.



Motief onduidelijk

Het motief voor de schietpartij is nog volkomen onduidelijk. Wel staat vast dat er vlak van tevoren nog sprake was van een ruzie. Vermoedelijk was het bruidspaar echter niet het doelwit, maar ging het de schutter om iemand anders.



Meerdere schoten

De schutter was vermoedelijk niet als gast op de bruiloft. Er wordt rekening mee gehouden dat hij samen met anderen naar Beckum Palace – waar vrijwel wekelijks grootse huwelijksfeesten worden gehouden – is gereden. Daar ging het vervolgens mis. Er wordt overigens nog rekening mee gehouden dat er meerdere schutters actief waren. Vast staat wel dat er meerdere keren is geschoten, zowel binnen als buiten.



Teamgenoten op bruiloft

Alex Olde Nordkamp, teammanager van Quick’20, hoorde pas naderhand van de schietpartij. “De bruidegom komt uit Almelo, maar voetbalt al een jaar of acht in ons eerste elftal. Vandaar dat we er als teamgenoten bij waren. We zijn echter al rond elven vertrokken, aangezien we de volgende dag moesten voetballen. Die wedstrijd is overigens afgelast, maar dat had niets met dit incident te maken. Het veld was namelijk bevroren.”

Aimabele vent

De bruidegom – met Turkse roots, net als zijn echtgenote – is populair binnen Quick’20. De fiscaal specialist, rechtsback bij Quick, wordt omschreven als een aimabele en uiterst correcte vent.

Geen broeierige sfeer

Van een broeierige sfeer was volgens Olde Nordkamp die avond geen enkele sprake: “Het was supergezellig. Naar ik later begreep, kwam die schietpartij volledig uit de lucht vallen. Omdat de bruiloft ‘s middags al rond half zes begon, was een groot deel van de gasten echter al vertrokken. Van de circa 700 bezoekers, waren er rond middernacht nog zo’n 150 over.”



Aangeslagen

Volgens Olde Nordkamp was het bruidspaar de volgende dag behoorlijk aangeslagen. “Vanuit de club zijn er behoorlijk wat appjes gestuurd. Om hem en zijn vrouw een hart onder de riem te steken. Maar daar heeft hij slechts enkele malen op gereageerd. Het was ook niet te doen natuurlijk, want ze kregen de volgende dag de halve wereld over zich heen. Alleen al alle media die hun verhaal wilden horen.”

Huwelijksreis

Het bruidspaar is maandagochtend op huwelijksreis gegaan. “Hopelijk kunnen ze dan bijkomen van deze verschrikkelijke gebeurtenis. Je bruiloft moet de mooiste dag van je leven zijn, maar dan is het een drama als het op deze manier eindigt.”