Programma: Volle bekerweek, toppers in Keuken Kampioen Divisie en hoofdklasse

Er staat opnieuw een drukke sportweek voor de deur. Veel bekerwedstrijden en toppers. Hieronder een overzicht van de belangrijkste en meeste opvallende affiches.

Betaald voetbal

In de eredivisie heeft Heracles Almelo het lastige vooruitzicht om de slechte reeks te beëindigen tegen Ajax. PEC Zwolle gaat juist proberen de vierde overwinning op rij te pakken. Die ploeg gaat op bezoek bij Heerenveen.

Een stap lager speelt koploper FC Twente vrijdag de topper bij nummer vier Sparta Rotterdam. Go Ahead Eagles komt pas op maandag in actie. Het gaat dan op bezoek bij laagvlieger Jong FC Utrecht.

In de 2e divisie speelt HHC Hardenberg zaterdag het thuisduel tegen hekkensluiter VVSB.

Amateurvoetbal

De topper tussen Urk en Excelsior'31 in de hoofdklasse B is zaterdag onze livewedstrijd op Facebook en TV Oost. Het is het duel tussen de nummers één en drie. Staphorst speelt die middag thuis tegen SDC Putten, Genemuiden gaat naar Sparta Nijkerk, Berkum speelt uit bij DUNO D, DETO gaat naar csv Apeldoorn en SVZW ontvangt Flevo Boys.

In de 3e divisie neemt HSC'21 het in eigen huis op tegen TEC, de nummer twee in de stand. Quick'20 gaat op bezoek bij nummer drie UNA.

Vrouwenvoetbal

In de eredivisie vrouwen staat vrijdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie op het programma. Bij winst op ADO Den Haag plaatst PEC Zwolle Vrouwen zich voor de play-offs om de titel. Het staat momenteel zesde, maar nummer vijf VV Alkmaar is al uitgespeeld. Het verschil is drie punten en PEC heeft een beter doelsaldo. FC Twente sluit af tegen Achilles'29. De Enschedese ploeg plaatste zich eerder al voor de play-offs.

Maandag komt Zwolle ook nog in actie in de achtste finales van de KNVB Beker. Het duel bij Wartburgia werd eerder afgelast door het winterse weer.

Basketbal

Het is een drukke basketbalweek. Landstede Basketbal en Jolly Jumpers komen allebei doordeweeks in actie in de beker en in het weekend in de competitie. De Zwolse heren gaan donderdag op bezoek bij Dutch Windmills voor de eerste van twee halve finalewedstrijden in de beker en zondag is Apollo Amsterdam de tegenstander in de competitie.

Jolly Jumpers speelt woensdag in de kwartfinales van de beker tegen Binnenland. Daar gaat het om één wedstrijd. Zondag komt Batouwe naar Tubbergen voor de competitie.

Handbal

Ook de handbalsters komen deze week in actie in het bekertoernooi. In de achtste finales staan Borhave en Dalfsen woensdag in Borne tegenover elkaar. Zondag spelen ze in de competitie. Dalfsen heeft dan tegen HandbaL Venlo aan een zege genoeg voor een plek in de kampioensgroep. Borhave heeft daar nog een minimale kans op, maar dan moet het drie keer winnen en Dalfsen drie keer verliezen in de laatste drie speelronden. DSVD is deze week vrij.

Volleybal

De Overijsselse volleybalclubs spelen komend weekend de laatste ronde in de reguliere competitie. Er valt niets meer te halen. Alle clubs zijn al zeker van hun plek in de kampioens- of degradatiegroep. Bij de vrouwen gaan Eurosped, Regio Zwolle en Set-Up met Sliedrecht Sport, VC Sneek en FAST strijden om een plek in de finale om de titel. Apollo 8 moet het lijf zien te redden in de degradatiegroep.

De mannen van Topvolleybal Zwolle zijn sinds afgelopen weekend ook zeker van de degradatiegroep. De ploeg is laatste in de stand. SSS is daar ook al zeker van. Zaanstad, Taurus en VoCASA gaan uitvechten welke twee ploegen naar de kampioensgroep gaan en welke zich bij SSS en Zwolle voegt.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn spelen zaterdagmiddag in eigen huis tegen hekkensluiter SVH. De dames van de Nijverdalse ploeg spelen zaterdag de eerste wedstrijd in de halve finales van de beker. De Zaan is de tegenstander. Een week later is de return in Zaandam.

