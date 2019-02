Deel dit artikel:













Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in Almelo De politie zoekt naar getuigen (Foto: RTV Oost)

De politie in Almelo is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling gisteravond van een 36-jarige man. Vlak voor middernacht kreeg de politie de melding dat er in een woning aan de Jan Steenstraat iemand zat die was mishandeld.

De man had letsel aan zijn hoofd, op zijn rug en aan zijn benen. Hij verklaarde dat hij was mishandeld bij het Vincent van Goghplein. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben vervolgens onderzoek gedaan in de omgeving van het Vincent van Goghplein. Dit leverde geen aanwijzingen op. Daarom roept de politie mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Vincent van Goghplein, de Rembrandtlaan of de Jan Steenstraat op om zich te melden. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33