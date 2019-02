Deel dit artikel:













Valentijnsdag bij Radio Oost: verras je lief met bloemen! Verras je lief met bloemen! (Foto: Pixabay)

Op 14 februari is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Ben je in een romantische bui en wil je jouw lief verrassen? Op Radio Oost geven we die dag mooie bossen bloemen weg!

Of je nu van Valentijnsdag houdt of juist niet, bloemen krijgen is pure romantiek. Grijp dus je kans, wie wil jij verrassen op Valentijnsdag? Op Radio Oost geven we in Goeiemorgen Overijssel, Sarah en Goeiemiddag Overijssel prachtige bossen bloemen weg. Stuur een e-mail naar valentijn@rtvoost.nl en vertel ons wie jij wilt verrassen met zo'n mooie bos bloemen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33