Expeditie Oost: Hannah Ros voorleeskampioen gemeente Hellendoorn

"Het was best spannend maar ook zó ongelooflijk leuk om te doen", aldus de 11-jarige.

Voorleeskampioen Hannah Ros (Foto: Esther Rikken)

Mijn kracht

"Ik heb een stukje voorgelezen uit 'Dagboek van een Muts'. Fantastische serie is het, waar ik al vele exemplaren van gelezen heb. Ja, ik ben dol op lezen én op theater. Die twee dingen heb ik afgelopen weekend blijkbaar goed gecombineerd want de jury noemde mijn voordracht, FRIS".

Alert blijven

"En daar ben ik trots op. Maar, ik moet mij mimiek niet overdrijven. "Dan wordt het meer acteren dan voorlezen", aldus de jury.

Regionale voorrondes

De Nationale Voorleeswedstrijd is een campagne voor leerlingen in groep 7 en 8 van alle Nederlandse basisscholen. Met deze campagne wil de Nederlandse overheid de jeugd enthousiasmeren voor lezen en voorlezen. Woensdag 6 maart zijn de regionale voorleeswedstrijden en daar zal Hanna De Nationale Voorleeskampioen 2018 is Sarah van Pruissen (12) uit Zwolle.

