Expeditie Oost: Ook Tygo Blikman voorleeskampioen gemeente Hellendoorn

Afgelopen weekend was de wedstrijd, de kwalificatie van de voorleeskampioen van de gemeente Hellendoorn. Tygo Blikman is één van de winnaars.

"Het was super om te doen. Ik was wel een beetje gespannen maar toen ik eenmaal aan het voorlezen was, waren de zenuwen weg", aldus de -jarige Tygo.

Een rap voor de beste

Samen met Hannah Ros heeft Tygo de voorrondes van de gemeente Hellendoorn gehaald. "Wij zijn mega trots op hem en hebben dus ook een rap bedacht. Ja, we hopen echt van harte dat Tygo heel ver komt", aldus een muzikaal klasgenootje.

Succes allen

Woensdag 6 maart zijn de regionale voorrondes en dan mag Tygo het gaan opnemen tegen niet alleen Hannah maar heel veel regionale voorleestoppers.