Regio's Zwolle en Twente geven goed voorbeeld in hergebruik van grondstoffen Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bekijkt producten van hergebruikt plastic (Foto: Mark Bakker)

De Rijksoverheid wil binnenkort afspraken maken met fabrikanten over meer hergebruik van kunststoffen. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven zijn de technieken die in de regio's Zwolle en Twente zijn bedacht een goed voorbeeld. Dat zei ze vanmiddag tijdens haar werkbezoek in Zwolle.

Geschreven door Mark Bakker

Journalist

Bij het Polymer Science Park in Zwolle gaven meerdere bedrijven uit de beide regio's uitleg over hoe ze materialen hergebruiken om er nieuwe producten van te maken. Het ging daarbij vooral om plastics en textiel. Van Veldhoven wil met de provincies en het bedrijfsleven een zogeheten Plastic Pact afsluiten. Daarbij spreken fabrikanten die plastic in hun producten gebruiken met de Rijksoverheid af dat ze veel meer de gerecyclede variant gaan gebruiken. Hoe die afspraken precies zullen zijn, kan de staatssecretaris nog niet zeggen. CO2-uitstoot In ons afval zit nog steeds te veel plastic en vezels die in de verbrandingsoven verdwijnen. Dat is slecht voor het milieu omdat er bij de verbranding veel CO2 vrijkomt. Dat dit ook anders kan, zag de staatssecretaris bij het Polymer Science Park.