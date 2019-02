Geen bloedvorm, wel een nationale titel; Emma Oosterwegel uit Diepenveen beste vijfkamper

Natuurlijk is ze trots op de nationale titel vijfkamp die ze afgelopen weekeinde in Apeldoorn pakte. Maar bij Emma Oosterwegel (20) uit Diepenveen knaagt het ook een beetje omdat ze niet heeft laten zien wat ze écht kan.

Ze wil altijd het beste van zichzelf tonen, laten zien wat je waard bent. De ware topsportmentaliteit. Maar ondanks honderd punten meer dan een jaar eerder én een geweldige titel, is die missie voor Emma Oosterwegel niet helemaal geslaagd.

Goed teken

De fysieke gesteldheid was niet top. Wat last van de hamstring. Een zware wedstrijd een week eerder. En een heel druk en snel programma in Omnisport Apeldoorn waar ze uiteindelijk de titel pakte. Maar hoe bijzonder is het dan om toch de hoofdprijs te pakken? "Ik presteer voor mezelf niet geweldig, maar win dan wel. Dat is een goed teken natuurlijk", zegt ze lachend.

Een lach die vandaag, ondanks wat pijntjes van de wedstrijden in het weekend, op haar gezicht gebeiteld staat. Ze heeft niet gefeest. Was helemaal leeg na de wedstrijdcyclus in het weekend. Geen taart dus, laat staan een alcoholische versnapering. "Ik was zo moe. Ik wilde alleen maar slapen", zegt ze. "Vroeg naar bed dus."

Tentamen

En vandaag alleen een interview met RTV Oost. En studeren voor tentamens aan de Wageningen Universiteit, komende vrijdag. Tussendoor natuurlijk wat nadromen van dat kampioenschap dat in Apeldoorn werd behaald.

Daar waar haar belangrijkste concurrent, voormalig wereldkampioene Nadine Broers, voor het laatste onderdeel geblesseerd afhaakte. Maar ja, ook dat hoort bij topsport, heel blijven. Dus toch een heerlijk gevoel voor Emma Oosterwegel? "Een apart gevoel, ik weet het niet precies", besluit ze. "Je wilt gewoon laten zien wat je waard bent en dat viel tegen."