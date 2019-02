Expeditie Oost: Mette & Sarah uit Delden organiseren valentijnsuitje voor senioren

"Op school maakten we ansichtkaarten voor eenzame ouderen. Een mooi project om te doen maar het heeft me ook aan het denken gezet", aldus de 11-jarige Mette.

De meiden in de keuken (Foto: RTV Oost)

Gezellig samenzijn

"Een gezellig samenzijn op donderdag 14 februari is wat ik bedacht heb om eenzame ouderen een mooie Valentijnsdag te bezorgen. Een ambitieus plan dat ik beslist niet alleen kon organiseren".

Samen sterk

"Ik hoorde van de plannen van Mette en was direct enthousiast", aldus schoolgenootje Sarah Averdijk. Mette is duidelijk verantwoordelijk voor het creatieve gedeelte, terwijl Sarah (met het notitieblokje in de hand) verantwoordelijk is voor de administratie.

Het notitieboekje van Sarah (Foto: Esther Rikken)

Heel Delden doet mee

"We hebben inmiddels zeventien Deldense ondernemers die de gerechten zullen verzorgen, kostenloos. We zijn daar enorm trots op. De avond begint om 17.00 uur en is een aaneenschakeling van gezelligheid en een hapje en een drankje. Rond 20.00 uur is het samenzijn afgelopen. Op dit moment hebben we zestien aanmeldingen. Daarmee zitten we nog lang niet vol", aldus de twee enthousiaste achtste groepers.

De enthousiaste dames (Foto: Esther Rikken)

Aanmelden

De avond wordt gehouden op basisschool de Toonladder. Mensen van 65 jaar en ouder uit Delden en omgeving worden van harte uitgenodigd om zich op te geven voor deze bijzondere avond. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 06 - 48 75 77 01.

