Expeditie Oost: Esther Rikken op sollicitatie als poets & gezelschapsdame

Zij is niet de enige want de heer van der Noordt heeft een groot aantal negatieve reacties mogen ontvangen. De bekende Twentse voormalig zakenman en oud-politicus vertelt over zijn in het oog springende actie.

Wim van der Noordt zoekt gezelligheid (Foto: Gerard Hellwich)

Jong en vrouwelijk

"Helemaal handig was de woordkeuze in de advertentie niet. Het zinnetje waarin ik vroeg om een jonge vrouwelijke student is niet in goede aarde gevallen. Wellicht een beetje naïef van mij", aldus Wim van der Noordt.

Genderneutraal

"Maar ik ben serieus op zoek naar een 'huurder'. Voor de gezelligheid maar zeker ook vanwege de problematiek rondom studentenkamers in Enschede. Dus .... mochten er nog geïnteresseerden zijn. Enne, leeftijd of geslacht is niet van belang, dan houd ik me aanbevolen.

Mail ons

Verslaggever Esther Rikken is niet aangenomen maar Team Expeditie Oost stelt hun mailadres wel ter beschikking. Dus wil je reageren op de oproep van de heer van der Noordt? Mail naar expeditieoost@rtvoost.nl.

Niks meer aan doen (Foto: Gerard Hellwich)