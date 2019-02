Expeditie Oost: Een carnavalspak inclusief accessoires voor maar zeven euro .... ECHT WAAR

Al achttien jaar lang verhuurt Marianne duizenden carnavalspakken. Uit passie voor de club. Jaarlijks levert haar 'hobby' rond de € 1.500,- op voor carnavalsvereniging de Veldmuuskes uit Overdinkel.

Een echt werkrooster in de kantine van de carnavalsloods geeft aan dat het hier om een serieuze business gaat. Iedere dinsdag- en donderdagavond is de ruimte open voor publiek.

Druk, druk, druk

"In de weken voor carnaval kan ik het echt niet alleen af. De klanten komen vanuit heel Oost Nederland. Lichtenvoorde, De Lutte, Vriezenveen, je kunt het zo gek niet bedenken of men weet ons te vinden", aldus een trotse Marianne Kamping.

Een passie

"Ik doe dit sinds 2001. Het is een hobby van me, pure passie. Altijd ben ik op zoek naar mooie verkleedkleding en bijbehorende accessoires. Ja, en dan heb je op een gegeven moment heel veel spullen".

Mijn lust en mijn leven

"Maar alles netjes georganiseerd, dat wel. De kleding kan gehuurd worden voor zeven euro. Voor een heel weekend. Dat is te doen toch?", aldus Marianne.

"Het mooiste vind ik het contact met de mensen. Vooraf meedenken met het te kiezen tenue en na afloop de mooie verhalen horen. Zo had ik ooit een tijger die zijn pak terugbracht zonder staart. Die was tussen de taxideur blijven steken. Hilarisch toch", aldus Kamping.

Ook iets huren?

Elke dinsdag- en donderdagavond is er iemand aanwezig in de carnavalsloods van de Veldmuuskes aan De Pol 42G in Losser, van 19.30 tot 21.00 uur. Een afspraak maken met Marianne kan ook via 053 - 53 88 986 of 06 20 79 76 35. ALAAF!!!