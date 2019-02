Expeditie Oost: Stichting Het Knuffelkonijn tovert een lach op het gezicht van mensen

Stichting Knuffelkonijn uit Olst rijdt het hele land door om mensen met een ziekte of dementie een leuke dag te bezorgen door met konijnen te knuffelen. "Mensen worden er heel relaxt van en zijn zo dankbaar voor de leuke middag. Daar doen we het allemaal voor", zegt de trotse eigenaar Rene te Wierik.

Ruim tien jaar geleden raakte Rene arbeidsongeschikt. Hij besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en hij richtte deze stichting op. Wat begon met een paar konijntjes is inmiddels uitgegroeid tot een grote verzameling. "Inmiddels hebben we meer dan 160 konijnen in onze schuur en daar komen er elke keer meer bij", zegt Rene.

Nee verkopen

De stichting heeft inmiddels ook flink wat stagiaires in de arm genomen, zodat alle konijnen de verzorging krijgen die ze verdienen. "We krijgen inmiddels ontzettend veel aanvragen binnen, soms wel meer dan dat we aankunnen. Dat is dan ook het enige wat ik af en toe vervelend vind, en dat is dat ik 'nee' moet verkopen aan de mensen. We kunnen dus alle hulp goed gebruiken."