Aanleg F35 tussen Enschede en Oldenzaal op de lange baan geschoven

De F35 tussen Enschede en Oldenzaal komt er voorlopig nog niet. Het fietstraject Enschede-Oldenzaal staat in de staart van het projectenlijstje van Enschede, meldt de gemeente.

Wel zal er dit jaar gestart worden met een planstudie naar de F35. Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de provincie, moet leiden tot een definitief ontwerp van het traject.

De daadwerkelijke aanleg laat nog even op zich wachten. Enschede denkt in de periode 2020-2022 pas met de werkzaamheden te beginnen, mits er voldoende geld is.

21 miljoen euro

Vorige week maakte de provincie Overijssel nog bekend in totaal 21 miljoen euro uit te trekken voor het verbeteren van fietspaden en het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Daaronder valt ook de F35.

Geen geld

Afgelopen najaar werd al bekend dat de F35 afronden voor 2020 een onhaalbare doelstelling is. Toen werd er naar Almelo gewezen. Die gemeente kampt met schulden en heeft daardoor geen geld voor de aanleg van de fietsroute.