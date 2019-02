Beweegroute verbindt jong en oud in Zwolle

Jong en oud kwamen vandaag in zorgcentrum Zandhove in Zwolle samen voor de Kidsbeweegroute. Bij deze route staat bewegen en plezier centraal, vandaag werden de borden voor de route gemaakt.

Mieren, een egel en een vos. Verschillende dieren werden getekend door de leerlingen uit groep 6 van basisschool De Marshof. Samen met de ouderen uit het zorgcentrum maakten ze deze tekeningen voor de Kidsbeweegroute die straks in het het naastgelegen Marsbos komt te liggen. Een groep basisschoolkinderen in een verzorgingstehuis, dat zie je niet al te vaak.



Verbinding tussen jong en oud

Oprichter Magda Mali glundert trots. “We maken met jong en oud een route, samen komen ze als kunstenaars op de borden. De verbinding tussen jong en oud vinden we heel mooi, de locatie loopt ook tussen een zorglocatie en een school. Dus we verbinden letterlijk en figuur jong en oud.”



Voor de ouderen in het verzorgingshuis is er binnenkort iets om tijdens de boswandeling met de kleinkinderen naar te kijken en voor de kinderen van basisschool De Marshof zijn er allerlei activiteiten in het bos.



Dobbelstenen

“De kinderen kunnen dobbelstenen halen bij verschillende zorglocaties, onder andere de Zandhove, waardoor de route telkens kan verschillen. Daarnaast is het zo dat kinderen op deze manier sneller en makkelijker over de drempel komen van zorghuizen en verpleeghuizen. Win-win dus", zegt Mali.



Naar verwachting is de Kidsbeweegroute begin mei klaar.