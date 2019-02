Jeff Hardeveld maakt na jaar blessureleed rentree bij Jong Heracles

Jeff Hardeveld heeft maandagavond zijn rentree gemaakt. De verdediger van Heracles deed - zoals gepland - twintig minuten mee in de oefenwedstrijd van Jong Heracles tegen Jong De Graafschap.

Donderdag is het precies een jaar geleden dat Hardeveld zijn kruisband afscheurde in de uitwedstrijd tegen NAC.



Daarna revalideerde hij lange tijd in Zeist. Daar maakten we enkele maanden geleden deze reportage over Hardeveld, die met onder meer Dico Koppers van PEC Zwolle werkte aan zijn herstel.

Hij liet maandagavond direct zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd:

Jong Heracles won de oefenwedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Silvester van der Water.