Man raakt gasleiding tijdens graven in Hellendoorn, zo'n tien huizen ontruimd

Een man heeft vanavond iets te fanatiek gegraven in Hellendoorn. Hij raakte hierbij een gasleiding, het bleek de hoofdleiding te zijn. De brandweer heeft, vanwege de kans op een explosie, ongeveer tien huizen aan De Schipperij ontruimd.

De leiding is vernield tijdens graafwerkzaamheden in de voortuin van een woning. Vanwege de veiligheid is de hoofdkraan dichtgedraaid en de straat afgezet.

Enexis is ter plaatse gekomen om het lek te repareren.