Praat mee: Reclame die oproept tot overspel gaat te ver

Reclame die oproept tot overspel gaat te ver

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

De SGP maakt zich al jaren sterk om reclames voor vreemdgaan, zoals van datingsites als Second Love, te verbieden. Het weren van deze uitingen is volgens de SGP in Overijssel een taak van de provincie. RTV Oost sprak met lijsttrekker Dirk van Dijk van de SGP, hij vindt reclame voor ontrouw 'werkelijk onbegrijpelijk'.

Hoe denk jij hierover?

Wat vind jij? Praat met ons mee in de reacties hieronder, op Facebook of stuur je mening in een spraakmemo via WhatsApp. Dat kan naar het nummer 06 570 33 333. Als je een leuke reactie stuurt, laten wij die misschien horen op de radio.