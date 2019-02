De Oosttribune in het kort: "Is emotionele Pusic wel stressbestendig?"

In De Oosttribune was vandaag sportjournalist Leon ten Voorde van Tubantia te gast. Met hem bespraken Bert van Losser en Tijmen van Wissing het voetbal in Overijssel.

En daarbij ging het onder meer over wéér een nederlaag van Heracles, de spectaculaire zege van PEC Zwolle op FC Utrecht, de tranen van FC Twente-trainer Marino Pusic en het verlies van Go Ahead Eagles, dat lijkt af te haken in de titelstrijd.

Heb je de uitzending niet gezien? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in nog geen vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.