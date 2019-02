Meer treinen van Deventer naar Utrecht in de spits, minder naar Amsterdam

In de spits gaan volgend jaar meer treinen rijden tussen Deventer en Utrecht. Dat gaat wel ten koste van het aantal rechtstreekse treinen naar Amsterdam. Dat staat in het nieuwe spoorboekje voor 2020, dat op 15 december ingaat. Treinreizen tussen Zwolle en Groningen en Zwolle en Amersfoort duren vanaf dan ook een paar minuten korter.

NS ziet dat er meer forensen en studenten reizen tussen Deventer en Utrecht dan tussen Deventer en Amsterdam. Daarom kiest de NS er voor om de Intercity tussen Amersfoort en Utrecht in de spits door te laten rijden naar Apeldoorn en Deventer, waardoor er rechtstreekse verbindingen tussen Deventer en Den Haag bij komen. Het aantal treinen tussen Deventer en Utrecht groeit hierdoor van één naar drie per uur.



De NS verwacht dat zo’n duizend dagelijkse reizigers hier baat bij hebben. Reizigers naar Amsterdam moeten overstappen in Amersfoort naar de andere kant van het perron. Volgens de NS blijft de reistijd hierdoor gelijk. Dit treft circa vierhonderd reizigers in de ochtend- en avondspits.

Rechtstreeks van Deventer naar Amsterdam kan nog één keer per uur, namelijk wanneer de Intercity naar Berlijn rijdt.



Zwolle

Door de inzet van nieuwe treinen kunnen de Sprinters tussen Groningen en Zwolle vier minuten sneller rijden. De Sprinter tussen Amersfoort en Zwolle is vanaf eind dit jaar drie minuten sneller. De Intercity tussen Zwolle en Utrecht Centraal doet er daarentegen een minuut langer over.

Op Utrecht Centraal vervalt de mogelijkheid om vanuit Zwolle over te stappen op de Intercity naar Den Haag Centraal. De snelste reis van Zwolle naar Den Haag Centraal is dan met een rechtstreekse Intercity via de Hanzelijn (richting Almere). Volgens de NS kiest op dit moment al ruim tachtig procent voor deze lijn.