Moeder doodgeschoten Samet: "Ik ruik iedere dag aan zijn kussen"

"Was het 't waard om voor een paar euro's zijn leven af te nemen?" Dat vroeg de moeder van de doodgeschoten Samet Merzifonoglu zich vanochtend hardop af in de rechtszaal. Haar zoon werd twee jaar geleden doodgeschoten op een carpoolplaats langs de A50 bij een uit de hand gelopen cokedeal. Twee Zwollenaren worden verdacht van betrokkenheid daarbij.

"Mijn kind heeft niet zo'n dood verdiend", zegt de moeder. "Ik zal hem niet zien opgroeien. Het enige dat ik van hem heb zijn foto's, een jas en een kussen. Ik kijk er iedere dag naar en ik ruik er aan. Maar ik wil gewoon mijn zoon terug. De pijn in mijn hart zal nooit meer weggaan."

100 gram coke

De moeder las deze verklaring voor op de eerste dag van het strafproces, dat meerdere dagen duurt. In totaal zijn er vijf verdachten. Twee Zwollenaren en twee Leeuwarders waren naar de carpoolplaats gekomen om 100 gram coke te kopen van Samet en zijn vriend Ilyas. Maar omdat één van de kopers vermoedde dat de coke niet goed was, ontstond er ruzie. De Zwollenaren, Leeuwarders en Ilyas zijn de verdachten.

Schietpartij

Eerst werd in de auto een schot gelost. Later ging het schieten buiten verder. Ilyas was inmiddels weggerend en vuurde achterstevoren naar de rest. Samet moet er ergens tussenin hebben gelopen. Een Zwollenaar en een Leeuwarder zeggen richting Ilyas te hebben geschoten. Toen Samet op de grond viel, werd het stil. De vraag is nu wie de dodelijke kogel heeft afgevuurd.

In het lichaam van Samet zat geen kogel meer. Die is er dwars doorheen gegaan en is niet teruggevonden. De wondgrootte zegt niets over het gebruikte kaliber wapen, volgens een deskundige. Weefsel is zo flexibel dat je aan de grootte van het gat niet kunt zien hoe groot de kogel moet zijn geweest. Ilyas gebruikte een 7.62, de Leeuwarder een 9 mm en de Zwollenaar waarschijnlijk een .22 revolver.

Volgens de Zwollenaren en Leeuwarders is het Ilyas die zijn eigen vriend 'per ongeluk' heeft doodgeschoten op de vlucht. Ilyas zegt op zijn beurt dat het één van de Zwollenaren of Leeuwarders moet zijn geweest.

Morgen voert het Openbaar Ministerie het woord. Dan wordt de strafeis bekend tegen de verdachten.