Tweede leven voor gekapte moeraseiken in Kampen, hout naar Kamper Kogge

Twaalf moeraseiken in Kampen gaan vandaag tegen de vlakte omdat ze te dicht op woningen staan. Maar de bomen krijgen een tweede leven, het hout gaat namelijk naar de Kamper Kogge.

De bomen aan de Europa-Allee staan dicht op de achterkant van de woningen aan de Populierenstraat. Omdat de bomen hinder veroorzaken voor de bewoners, worden ze gekapt. Naast het fietspad aan de Europa-Allee worden veertien moeraseiken herplant.



Kamper Kogge

Omdat het hout van de moeraseiken goed herbruikbaar is, heeft de gemeente Kampen besloten het hout te schenken aan Stichting Kamper Kogge. Een deel ervan wordt gebruikt voor de Kamper Kogge. Het overige hout wordt door vrijwilligers van de Koggewerf verwerkt tot sierproducten zoals kistjes die de Stichting Kamper Kogge in hun winkel verkoopt.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Ik vind het een prachtig idee dat deze moeraseiken verwerkt gaan worden in de Kamper Kogge. Het is mooi hout en zo krijgt het een tweede leven in het Koggeschip. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het hergebruik van materialen. We zijn daarom, mede op verzoek van de gemeenteraad, al aan de slag met een plan hoe we goed hout een tweede leven kunnen geven.”



Hout wat daarvoor niet geschikt is, wordt verwerkt tot snippers die gebruikt worden om stroom op te wekken of voor de industrie.