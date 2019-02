Handwerken, trouwen, modelspoortreinen en lekkere dingen proeven

Bolletje Bakkerijmuseum

In het bakkerijmuseum van Bolletje in Almelo zie je hoe vroeger in de bakkerij werd gewerkt. Je ziet de bakkers van toen met ontbloot bovenlijf de houtoven opstoken en er met lange staven de broden uithalen. De deegkuipen waarmee ze werkten, de zeven, kommen, messen en rolstaven. De vormen die ze gebruikten om brood, beschuit, roggebrood, koekjes en taarten te bakken. Trek gekregen? In de bakkerijwinkel ligt natuurlijk genoeg lekkers om zelf van te proeven!

Bolletje Bakkerijmuseum (Foto: Pixabay)

Trouwbeurs

Zeg je binnenkort ja? Kom dan zondag inspiratie opdoen op de trouwbeurs in Diepenveen. Maak er een gezellige dag van met leuke tips, een hapje en drankje en vooral een sfeervolle impressie van hoe jullie mooiste dag eruit kan zien. Entree is gratis!

Trouwbeurs (Foto: Pixabay)

Handwerkbeurs

Hou je van handwerken? Kom dan dit weekend naar de Handwerkbeurs in de IJsselhallen in Zwolle. Er zijn ruim 200 stands waarin je alles kunt vinden over breien, haken, patchwork en quilten, borduren, vilt, kralen en sieraden, kantklossen en nog veel meer. Ook worden er diverse demonstraties en workshops gegeven, zijn er booksignings en bloggers- en ontwerperspleinen. Kortom, genoeg te beleven voor de creatieveling!

Handwerkbeurs (Foto: Pixabay)

Steenwijker Modelspoordagen

Dit hele weekend worden bij de Meenthe in Steenwijk de beroemde Modelspoordagen gehouden. Kom kijken naar de talloze modeltreinen die door prachtig gebouwde landschappen rijden. Tijdens de beurs is er extra aandacht voor kinderen. Wil je zelf een trein of onderdelen kopen, dan is er volop keus. Daarnaast zijn er diverse workshops waar je uitgebreid kennis kunt maken met meerdere aspecten van deze hobby.

Modelspoordagen (Foto: Pixabay)

Boerenmarkt

Zaterdag bieden boeren uit het Vechtdal allerlei streekproducten aan op de Boerenmarkt op Landgoed Vilsteren. Er is een breed scala aan producten waaronder Lakenveldervlees en lamsvlees, zuivel, meel, kaas, eieren, pasta, brood, vis, groente, honing, kip, jam, bier en fruit. De boerenmarkt is een broedplaats van nieuwe ideeën, dé plek waar je heerlijke recepten uitwisselt en waar je in gesprek gaat met de producent en elkaar. Alles draait er om goed, eerlijk en smakelijk voedsel. Kortom een markt die je niet mag missen.

Boerenmarkt (Foto: Pixabay)

