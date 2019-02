"It giet oan": De zomereditie van de Overijsselse Merentocht, niet schaatsen maar zwemmen

Ze doen het om te beginnen voor de sportieve uitdaging én om geld in te zamelen voor het goede doel: het KWF kankerfonds. Met een ploeg van zestien goed getrainde zwemmers gaan ze 22 augustus van start. In vier dagen wordt de 200 kilometer in estafettevorm afgelegd. Daar waar Koning Winter de schaatsliefhebbers al twintig jaar laat wachten op de Overijsselse Merentocht, hebben de zwemmers met hun zomer-editie de primeur.

Intensieve training zwemmers

De gemeente Steenwijkerland heeft haar medewerking al toegezegd. Met de provincie Overijssel is de zwemclub in overleg over veiligheidsvoorschriften en het zwemmen door het natuurgebied Nationaal park de Weerribben/Wieden. Hiervoor moeten nog een aantal ontheffingen verleend worden. Voor de zwemmers van de club die meedoen is het zaak om vanaf nu speciale aandacht te geven aan hun training en voeding.

De tocht van 200 kilometer is in meerdere opzichten een uitdaging. Allereerst qua uithoudingsvermogen. Ook het zwemmen 's nachts is een onderdeel van de monstertocht, waar de zwemmers van Steenwijk '34 nog niet eerder mee geconfronteerd zijn. Het is voor de meeste deelnemende zwemmers nog een vraagteken hoe het zwemmen in de nachtelijke uren zal uitpakken.

Goede doel

Naast de sportieve uitdaging is het doel om geld in te zamelen voor het KWF kankerfonds. De organisatie hoopt een bedrag met minimaal vijf cijfers op te halen. Helemaal nieuw is de ambitie om een schaatstocht zwemmend af te leggen niet. Dat is dertig jaar geleden ook al door zwemmers van Steenwijk '34 gedaan.

Inspringers

Particulieren, organisaties en bedrijven die het initiatief willen steunen door geld te doneren kunnen dat via de website van de zwemclub doen. Een beperkt aantal particuliere zwemmers kan zich ook inschrijven om een deel van de route met de estafetteploeg mee te zwemmen. "Maar dat zullen geen grote groepen zijn", zegt organisator Casper Dollekamp. "Het aantal zogenoemde inspringers blijft beperkt, omdat we anders de veiligheid van de zwemmers niet kunnen garanderen."

De eerste zwemeditie van de 200 kilometer lange Overijsselse Merentocht start donderdag 22 augustus om 10.00 uur 's ochtends en eindigt zondag 25 augustus om 14.00 uur in Steenwijk.