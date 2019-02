Higler leidt duel Heracles tegen Ajax, Gözübüyük arbiter topper Twente bij Sparta

Dennis Higler heeft zaterdagavond de leiding over het duel tussen Heracles Almelo en Ajax. De wedstrijd in het Polman Stadion begint die avond om 18.30 uur.

Tegelijkertijd speelt PEC Zwolle bij sc Heerenveen. Daarbij is Danny Makkelie de scheidsrechter. Bekijk hier het volledige programma en de stand in de eredivisie.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie is Serdar Gözübüyük vrijdag de leidsman bij de topper tussen nummer vier Sparta Rotterdam en koploper FC Twente. Go Ahead Eagles speelt pas op maandag. Christian Mulder leidt dan het duel bij Jong FC Utrecht. Dit is het volledige programma en de stand in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal fluit zondag de wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse en Bas Nijhuis uit Enschede is de VAR bij Feyenoord - De Graafschap op zaterdagavond.