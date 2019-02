Doe mee aan het openingsdebat dat straks begint

Want je kunt met behulp van jouw mobiel, tablet of laptop mee stemmen over de stellingen waarover gedebatteerd wordt. Wat moet er bijvoorbeeld met de grote paasvuren in Overijssel? gebeuren. Maken we van de N35 tussen Zwolle en Twente een 130-kilometerweg en hoe houden we het Overijsselse landschap in stand?

Hoe werkt het?

Stemmen kan met Mentimeter, een tool om meningen mee te peilen. Dat kan via de site van mentimeter of via de Mentimeter app.

Download de app in de Play store of de App Store en doe mee! Het werkt heel simpel. Voer de code 172340 in na het openen van de app en stem mee. Je kunt ook direct naar www.menti.com gaan en daar de code 172340 invoeren.

Zo werkt Mentimeter: ga naar de site of app en voer de code in die je krijgt tijdens de uitzending.

Mentimeter (Foto: RTV Oost)

De politici debatteren vanavond over zes stellingen. Omdat er elf lijsttrekkers mee doen, komen we dus eigenlijk een deelnemer tekort. Om te voorkomen dat één van de lijsttrekkers een monoloog moet houden, kiest het publiek wie van de lijsttrekkers een tweede keer in debat mag. Dat gebeurt opnieuw via Mentimeter.

Denk en Forum voor Democratie

Nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie ontbreken vanavond bij het debat in Zwolle. Lijsttrekker Kenan Boz van Denk is ziek en stuurt geen vervanger naar het debat. Lijsttrekker Johan Almekinders heeft via de woordvoerder van Forum voor Democratie laten weten dat hij het debat aan zich voorbij laat gaan.

Hoe werkt Mentimeter?