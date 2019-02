Deel dit artikel:













'Enorme hoeveelheid' telefoons gestolen bij winkel in Glanerbrug De inbraak vond plaats bij een telecomwinkel in Glanerbrug (Foto: News United / Dennis Bakker)

Bij een inbraak in een telecomwinkel aan de Gronausestraat in Glanerbrug is vanochtend een grote hoeveelheid telefoons gestolen. De politie weet nog niet om hoeveel telefoons het gaat, maar spreekt van een 'enorme hoeveelheid'.

Het zijn zowel nieuwe als refurbished telefoons die meegenomen zijn. Getuigen van de inbraak worden opgeroepen om zich te melden bij de politie.