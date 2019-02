OM wil overvaller supermarkt in Haaksbergen 40 maanden achter tralies

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend veertig maanden cel geëist tegen een 60-jarige man uit Haaksbergen. De man wordt verdacht van een overval in een supermarkt in Haaksbergen op 9 augustus vorig jaar. Hierbij werden twee 16-jarige medewerksters met een vuurwapen bedreigd.

Het dreigen met een vuurwapen werkte niet. De overvaller kreeg niets mee en ging er vandoor. "Als je op deze manier het leven van jonge mensen kapot maakt, een ellenlang strafblad hebt en er maar niet van wil leren, dan moet je gewoon lang zitten", vertelde de officier van justitie tijdens de zitting.

Signalement

De man werd kort na de mislukte overval twee keer staande gehouden door agenten. Beide keren lieten ze de man gaan, omdat ze geen goed signalement hadden. Ze namen wel een korte verklaring van hem op en maakten een paar foto's. Pas na het zien van de camerabeelden concludeerden ze dat ze wel de juiste man hadden.



Vier dagen later viel een arrestatieteam de woning van de man binnen. Bij de inval werd een hennepplantage aangetroffen.

Sinds zijn aanhouding ontkent de man in alle toonaarden. Hij zegt dat hij op de dag van de overval niet bij de supermarkt was, maar op bezoek wilde bij een vriend die niet thuis bleek te zijn. De 60-jarige zegt dat hij onterecht vastzit. "Ik ben het niet. Ik vind het heel erg wat de slachtoffers hebben meegemaakt, maar ik voel me in zekere zin ook slachtoffer. Ik vind het heel erg voor die dames, maar ik zit inmiddels al zes maanden vast."

Vuurwapengevaarlijk

De man vindt zijn aanhouding door een arrestatieteam - hij zou vuurwapengevaarlijk zijn - helemaal onzin. "Ik was helemaal verrast. Ik zag ze aankomen. Ze pakten een groot metalen ding en begonnen mijn deur in te bonken. Ik riep nog: ''ik heb gewoon een bel hoor', maar ze riepen dat ik mijn bek moest houden."

De overval heeft veel impact gehad op de medewerksters, bleek uit verklaringen die werden voorgelezen in de rechtszaal. Eén van de meisjes raakte zo getraumatiseerd dat ze een paar weken later ontslag nam, ze kon het niet meer aan. "Hij stond plots met een pistool voor me, totdat een collega me riep dat ik weg moest gaan. Later realiseerde ik me pas dat hij ook had kunnen schieten."

De andere medewerkster gaat met lood in de schoenen naar het werk.

Lang strafblad

Volgens de officier van justitie staat als een paal boven water dat de 60-jarige man de overval pleegde. Niet alleen past hij perfect bij het signalement van de overvaller, vriendinnen van de de man moesten meteen aan hem denken toen ze de beschrijving van de dader hoorden. Ook is de man geen onbekende van politie en justitie. Hij heeft een lang strafblad met veroordelingen en zat al vaak achter de tralies. Volgens de officier heeft de Haaksbergenaar 'het leven van jonge mensen kapot gemaakt' en moet hij daarom extra zwaar bestraft worden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.