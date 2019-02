Uit het archief: Verborgen Museumschatten

Musea. Overijssel biedt een grote variatie en met de meest mooie en bijzondere collecties. In het programma Verborgen Museumschatten gaat RTV Oost op zoek naar de geheime schatten van de Overijsselse musea.

Daarbij is er niet alleen aandacht voor wat er te zien is maar vooral voor de zaken die verborgen blijven en in het zogenoemde depot liggen. Op deze pagina een onderzoek naar de depots van het museum Natura Docet Wonderryck in Denekamp en de Collectie Hildo Krop in Steenwijk.

Het programma Verborgen Museumschatten is gemaakt in 2016.